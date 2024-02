"O que ele defende é a paz", afirma Alckmin após fala de Lula sobre Israel

O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou, nesta segunda-feira (19), que o posicionamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em criticar os ataques de Israel contra a Faixa de Gaza, é pela paz na Palestina.

“O que ele defende é a paz. O que ele quer é a paz, que haja aí um cessar-fogo no sentido da busca pela paz”, afirmou o vice-presidente após participar de encontro na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Alckmin afirmou que a posição de Lula não é de defesa do Hamas, já que ele condenou outras vezes os ataques do grupo terrorista contra Israel. “Em relação à colocação do presidente Lula, eu acho que é clara a sua posição. De um lado, deixou claro que a ação do Hamas foi uma ação terrorista, isso eu ouvi dele em vários pronunciamentos”, disse o vice de Lula.

