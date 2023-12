Pacheco diz que fim da reeleição para presidente será prioridade no Senado em 2024

O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, disse nesta sexta-feira (22) que a discussão sobre o fim da reeleição para presidente será prioridade no Senado Federal ainda no início de 2024, logo após o fim do recesso parlamentar.

A afirmação do senador foi feita durante café com jornalistas. “É um desejo muito forte dos senadores, nós vamos fazer audiências públicas, debater isso”, comentou.

O parlamentar explicou que, caso a medida seja aprovado, ela não terá efeito imediato. “Precisaria fazer uma aritmética, não valeria ainda para o presidente Lula ou Tarcísio [de Freitas, governador de São Paulo], a partir de 2030”, explicou.

Segundo Pacheco, a possibilidade da reeleição atrapalha o primeiro mandato e pode gerar gastos desenfreados para garantir um novo mandado.

Além disso, ele apontou que outras prioridades para o início do ano no Senado seriam a proposta de emenda à Constituição (PEC) das drogas, a dos militares em cargo políticos, mudanças no código eleitoral e sobre limite de tempo do mandato de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

