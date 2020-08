Paulo Matos diz que agenda do PSC em MS segue “sem alteração”

O pré-candidato a prefeito presidente estadual do PSC, Paulo Matos, emitiu uma nota esclarecendo que a agenda do partido no Mato Grosso do Sul, apesar da prisão do presidente da legenda, pastor Everaldo Pereira. O político foi preso na manhã desta sexta-feira (28) por agentes da Polícia Federal, no Rio de Janeiro (RJ), suspeito de influenciar um esquema de propina do Governo do Estado.

Na nota, Matos explicou que o ex-senador Marcondes Gadelha, vice-presidente nacional do PSC, assumiu provisoriamente a presidência nacional da legenda. Aliem disso, o pré-candidato a prefeito afirmou que o cronograma eleitoral do partido segue sem alterações.

“O calendário eleitoral do partido nos municípios brasileiros, bem como no Mato Grosso do Sul, segue sem alteração. Todas as pré-candidaturas, para prefeitos e vereadores da capital e interior estão firmes e estáveis. O PSC/MS reitera que confia na Justiça e no amplo direito de defesa de todos os cidadãos e temos convicção de que, ao final do processo legal e de garantido o direito da ampla defesa, os fatos serão devidamente esclarecidos”, explicou.

Prisão

O Pastor Everaldo Pereira, presidente nacional do PSC, e seus dois filhos, Filipe Pereira e Laércio Pereira, foram presos na manhã desta sexta-feira (28) na Operação Tris in Idem, que também determinou o afastamento do cargo do governador Wilson Witzel (PSC-RJ).

