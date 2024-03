PEC da isenÃ§Ã£o para igrejas deve ser votada na CÃ¢mara ainda nesta semana

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 5/23, referenciada popularmente como PEC das igrejas, deve ser votada no plenário da Câmara dos Deputados ainda na próxima semana, na quarta-feira (20).

Para não sofrer tantas perdas, o Ministério da Fazenda vem se reunindo com deputados da bancada evangélica para negociar ajustes no texto, o principal deles, a retirada da isenção tributária de artifícios de “geração de renda” das entidades religiosas.

Os dois grupos devem se reunir novamente na manhã de segunda-feira (18) para definir o formato final da proposta que será votada no Plenário.

Atualmente, somente patrimônio, renda e serviços relacionados às entidades religiosas são agraciados com isenção de impostos.

