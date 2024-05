Comissão da Câmara aprova moção de repúdio contra show da Madonna no RJ

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (22), um pedido de moção de repúdio ao show da cantora Madonna, que aconteceu em 4 de maio em Copacabana, no Rio de Janeiro.

O requerimento foi apresentado pelos deputados Chris Tonietto (PL-RJ), Cristiane Lopes (União-RO), Clarissa Tércio (PP-PE), Dr. Allan Garcês (PP-MA) e Julia Zanatta (PL-SC), todos de direita e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Além de repúdio à Madonna, o texto também requer moção contra Anitta e Pabllo Vittar, que se apresentaram durante o show, além do governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL), e o prefeito Eduardo Paes (PSD).

No pedido, os autores justificaram a moção de repúdio contra a cantora, já que, segundo os parlamentares, a The Celebration Tour promoveu “vilipêndio à fé da maioria da população brasileira, e do conteúdo nocivo apresentado, de forte viés erótico”.

“Em sua apresentação, a referida cantora utilizou-se de símbolos e elementos de ritos satânicos, em claro deboche à religião cristã, majoritária em todo o território nacional. Ademais, o caráter erótico e de inspiração pornográfica de suas coreografias – que simulavam posições sexuais e verdadeiras orgias no palco –, além de torná-las impróprias à audiência mais jovem da apresentação – que foi transmitida em rede nacional, sendo acompanhada por milhões de brasileiros de todas as idades, inclusive crianças –, ofende gravemente os princípios morais da maioria da população brasileira, e mesmo o mínimo padrão de decência necessário a uma convivência social harmoniosa”, argumentaram no pedido.

