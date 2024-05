Torcidas brigam e colocam fogo em ônibus antes da final da Copa da França

Neste sábado (25), o Lyon enfrentou o PSG pela final da Copa da França, na qual Kylian Mbappé e companhia foram consagrados os campeões mais uma vez.

Mas antes do jogo, houve um confronto entre as duas torcidas que resultou em um ônibus queimado em uma das rodovias próximas a Lille - cidade que recebeu a decisão - mais especificamente na estação de pedágio de Fresnes-lès-Montauban, ao norte da rodovia A1 em Pas-de-Calais.

De acordo com a prefeitura local, 20 pessoas ficaram feridas. A confusão teria começado quando dois ônibus vindos da cidade de Lyon entraram no caminho exclusivo para a torcida do PSG.

Cerca de 100 torcedores estiveram envolvidos na briga generalizada que parou a estrada, estes foram impedidos de assistir à final. A ação da polícia permitiu encerrar os confrontos.

