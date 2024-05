Centro recebe o Café com os Conselheiros Regionais neste sábado

A prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), realiza neste sábado (25) a quarta edição do ano do Café com os Conselheiros Regionais, desta vez na Região Urbana do Centro.

Com o objetivo de fortalecer a parceria entre a prefeitura e lideranças comunitárias das sete regiões da Capital, o evento promove a descentralização dos gabinetes, levando as secretarias para os bairros, com mais de 1.400 pessoas apresentando suas demandas diretamente para todas as pastas do executivo municipal.

A Diretora-Presidente da Planurb, Berenice Maria Jacob Domingues destacou o saldo positivo da ação. “A iniciativa do Café com os Conselheiros Regionais vem trazendo ótimos resultados para os bairros e comunidades. A Prefeitura de Campo Grande vem somando esforços para a construção de uma cidade sustentável, resiliente, justa e inclusiva”, destacou.

O Café com os Conselheiros Regionais da Região Urbana do Centro acontece neste sábado, a partir das 8h30, na Escola Municipal Nicolau Fragelli, na Avenida Euler de Azevedo, nº 166.

