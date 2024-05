Ministro do STF e do TSE recebe título de cidadão sul-mato-grossense

Durante a participação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) no Congresso de Direito Eleitoral, o deputado e presidente da ALEMS, Gerson Claro (Progressistas) entregou, por unanimidade, o título de cidadão sul-mato-grossense a André Mendonça.

Ele que é ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), disse que a homenagem ficará enquadrada em seu gabinete. “Ser considerado filho da terra, da cidade, do Estado, é um privilégio muito grande”, afirmou.

Ao entregar o título, Gerson Claro disse que foi em nome do povo sul-mato-grossense. Além da homenagem, o congresso trouxe debates sobre a democracia, cidadania e os desafios da justiça eleitoral, durante a última quinta (23) e sexta-feira (24),

André Mendonça

André Luiz de Almeida Mendonça, 51 anos, é um jurista, magistrado e pastor presbiteriano. Natural de Santos, no estado de São Paulo, já foi advogado-geral da União do Brasil duas vezes, e ministro da justiça e segurança pública.

Atualmente, ele é ministro do STF e do TSE.

