Rose lança pré-candidatura nesta sexta

Com participação de representantes nacionais do União Brasil, o lançamento da pré-candidatura de Rose Modesto, atual superintendente da Sudeco, acontece nesta sexta-feira (24), a partir das 18h, no Murano Buffet na Afonso Pena 4.557.

Rose será lançado para concorrer nas eleições de 2024 pela Prefeitura de Campo Grande. Ao JD1, a pré-candidata adiantou que no evento será apresentado o modelo da construção do Plano de Governo, “Além de termos uma equipe técnica, estamos ouvindo os técnicos, os setores e os servidores da Prefeitura por área, desde o ano passado e vamos até o final de julho com esse programa, entendendo quais as maiores prioridades que as pessoas apontam nos bairros de Campo Grande. É e um Plano de Governo bem democrático, sendo construído e ouvindo todo mundo”.

“Essa junção de esforços é para apresentar as soluções, da onde vem o recurso e o que pode ser feito. Vamos apresentar um Plano De Governo simples, mas que vi alcançar efetivamente os anseios da população”.

Já com relação aos resultados das últimas pesquisas de intenções de voto, em que aparece entre os preferidos, Rose falou que deve isso a história de trabalho prestado que tem com Campo Grande. “Como professora, vereadora, vice-governadora, secretária e como deputada, temos uma história e o eleitor está analisando, a experiência, quem é que tem condições, conhecimento da cidade e experiência de cargo. A cidade percebe que nesse momento eu estou preparada, me sinto pronta para esse desafio e eu acho que o eleitor também está sentindo isso, penso que se deve a isso, o resultado dessas pesquisas”, concluiu.

Evento contará com a presença do Presidente Nacional do União Brasil, Antônio de Rueda, o 1° vice-presidente ACM Neto e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

