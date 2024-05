Deputados decidem sobre plano de assistência médico-social para delegados de MS

Deve ser votado em primeira discussão conforme Ordem do Dia desta quinta-feira (23) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), a proposta do Executivo, que altera a Lei Complementar 114/2005, para conceder aos delegados de Polícia, ativos ou aposentados, e seus respectivos pensionistas, plano de assistência médico-social em forma de parcela pecuniária mensal indenizatória correspondente a 5% do subsídio da Classe Especial, nível I.

De acordo com o texto do projeto, "a vantagem em apreço possui natureza indenizatória, não se incorpora ao

subsídio e/ou aos proventos da inatividade e não é computado para efeito de cálculo de

gratificações, de adicionais ou de quaisquer outros acréscimos pecuniários, sendo vedada

a sua acumulação com outro benefício de mesma natureza".

Ordem do Dia

Os reajustes das remunerações dos servidores do Poder Judiciário, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas retornam para segunda discussão dos deputados estaduais.

Segunda discussão

As propostas de reajustes dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário e da Defensoria Pública, constantes, respectivamente, nos Projetos de Lei 103/2024 e 109/2024, têm o mesmo índice, de 2,27%. Além disso, serão acrescidos, nos dois casos, o aumento de 3,37%, referente à revisão geral aplicada aos servidores públicos do Poder Executivo de Mato Grosso do Sul. Já o pessoal do Tribunal de Contas poderá ter a remuneração reajustada em 8,27%, além dos 3,73% da recomposição, conforme estabelece o Projeto de Lei 107/2024.

Primeira Discussão

Também do Poder Executivo, o Projeto de Lei Complementar 01/2024 dispõe sobre a integralidade e a paridade das aposentadorias voluntárias dos integrantes das carreiras da Polícia Civil do Estado.

Já o Projeto de Lei 91/2024, que altera as Leis 401/1983 e 2.387/2001, objetiva transferir o custeio da verba relativa ao auxílio-transporte devida aos servidores das carreiras fazendárias ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades Fazendárias (FUNFAZ), "visando a desonerar o Tesouro Estadual dessa despesa”.

