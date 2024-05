Barcelona vence o Lyon e conquista a Champions League feminina

O Barcelona é campeão da Champions League feminina 23/24. As catalães derrotaram o Lyon no estádio San Mamés, em Bilbao, na Espanha. Agora, o clube da Catunha é detentor de três títulos da competição, dois deles consecutivos.

A final foi decidida no segundo tempo. A equipe do Barcelona venceu a partida por 2 a 0, com gols de autoria da atual melhor jogadora do mundo, Aitana Bonmati, e de Alexia Putellas.

Assim, o Barcelona termina a temporada sendo campeão da Champions League e do Campeonato Espanhol, comemorando a Tríplice Coroa pela segunda vez.

A partida contou com a presença de 50.827 torcedores, o maior público em uma final da competição. Esta foi terceira decisão entre o Barcelona e o Lyon pela Champions, e a primeira vencida pelas catalães.

