Pedrossian e Lídio trocam empurrões na Assembleia

O deputado estadual Lídio Lopes, marido da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, e o deputado Pedrossian Neto trocaram empurrões agora há pouco na sessão da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul).

Não se sabe o teor das falas que quase gera uma confusão. Veja as imagens: