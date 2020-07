Pesquisa mostra Bolsonaro liderando para 2022

Uma pesquisa do instituto Paraná Pesquisa, divulgado nesta sexta-feira (24) mostra o presidente Jair Bolsonaro reeleito em todos os cenários com diversos adversários, inclusive no segundo turno.

Em três cenários para o primeiro turno, o levantamento mostra a disputa onde Bolsonaro tem como adversários, seus ex-ministros Sérgio Moro e Henrique Mandetta, o petista Fernando Haddad, Ciro Gomes, o apresentador Luciano Huck, João Amoedo, o governador de São Paulo João Dória, Guilherme Boulos, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel e Marina Silva. Bolsonaro sai na frente, conforme mostra os gráficos abaixo:













Em um possível segundo turno, a pesquisa mostra seis cenários, cada um com um adversário, conforme as imagens abaixo. Com base na pesquisa, Bolsonaro teria boas chances de levar o segundo turno e se reeleger.

Metodologia

A pesquisa foi encomendada pela revista Veja e 2030 eleitores foram entrevistados para a realização do levantamento, todos com 16 anos ou mais, em 26 Estados e Distrito Federal e em 188 municípios brasileiros entre os dias 18 a 21de julho 2020, sendo auditadas simultaneamente à sua realização, 20,0% das entrevistas.

De acordo com a Paraná Pesquisas a amostra representativa do Brasil atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,0% para os resultados gerais.

Deixe seu Comentário

Leia Também