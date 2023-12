Pesquisa mostra que 21% dos brasileiros têm medo de discussão por política na ceia

Uma pesquisa da Genial/Quaest, divulgada nesta sexta-feira (22), mostrou que 21% dos brasileiros têm algum tipo de receio de discussões políticas possam estragar a ceia de Natal, mesmo dois anos após as eleições presidenciais.

O levantamento ainda aponta que 10% dos entrevistados optaram por não participarem das comemorações de Natal deste ano justamente por conta de divergências políticas. Outros 9% apontaram que conhecem familiares que não irão aos encontros de final de ano em razão de suas visões políticas.

Segundo a pesquisa, esse receio de brigas e desentendimentos é maios entre os jovens de 16 a 34 anos, com 23% tendo medo do encontro familiar para as festividades termine em briga. Entre os entrevistados de 35 e 59, 20% demonstrou essa apreensão, enquanto somente 18% dos entrevistados acima dos 60 anos partilhava desse medo.

Apesar disso, 82% dos entrevistados disse que o Natal segue sendo uma celebração importante.

