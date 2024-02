Pesquisa Ranking mostra eleição equilibrada

O Instituto Ranking divulgou, nesta quinta-feira (1º), a primeira pesquisa registrada sobre as intenções de voto para prefeito de Campo Grande nas eleições municipais deste ano, no dia 6 de outubro. Em caso de segundo turno, os campo-grandense voltam às urnas em 27 de outubro.

No primeiro cenário estimulado, onde os entrevistados são apresentados com uma série de candidatos, o ex-governador André Puccinelli (MDB) aparece em primeiro lugar na disputa pela prefeitura, com 17,40% das intenções de voto.

Logo em seguida aparece a ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), com 16%. Dada a margem de erro, os dois estão tecnicamente empatados. A prefeita Adriane Lopes (PP) aparece em terceiro lugar, com 15,2%.

Em quarta posição aparece Lucas de Lima (PDT), com 8%; seguido de Beto Pereira (PSDB), com 6,10%; Capitão Contar (PRTB), com 4%; Coronel David (PL), com 3,80%; Pedrossian Neto (PSD), com 3,30%; Camila Jara (PT), com 3%; Marcos Pollon (PL), com 0,60%; e Rafael Tavares (PRTB), com 0,20%.

Nesse cenário, 22,40% dos entrevistados não souberam, não souberam ou não quiseram responder à pergunta.

No segundo cenário estimulado, com apenas sete candidatos, Rose Modesto (União Brasil) dispara, com 22% dos entrevistados afirmando que votariam na ex-deputada. Adriane Lopes (PP) aparece em seguida, com 20% das intenções de voto.

Lucas de Lima (PDT) vem em terceira posição, com 10,30%. Em seguida aparecem Beto Pereira (PSDB), com 9,20%; Coronel David (PL), com 5%; Pedrossian Neto (PSD), com 4,50%; e Camila Jara (PT), com 4%.

Para a pesquisa, foram ouvidos mil moradores, de 16 anos ou mais, de todas as sete regiões urbanas e zona rural da Capital, além dos distritos de Anhandui e Rochedinho.

A pesquisa tem um intervalo de confiança de 95% e uma margem de erro de 3,1% para mais ou para menos, e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº MS-05781/2024.

