Ponte Bioceânica: líderes do Brasil e Paraguai destacam obra histórica

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, esteve nesta quinta-feira (2) em Porto Murtinho, acompanhado do governador Eduardo Riedel (PP), da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro, para vistoriar as obras da Ponte Internacional Bioceânica sobre o Rio Paraguai.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Tebet destacou o caráter histórico da integração: “Esta ponte faz com que nós sejamos efetivamente irmãos. Ela representa desenvolvimento não apenas para o Brasil, mas também para o Paraguai, fortalecendo a economia de ambos os países.”

O deputado Gerson Claro reforçou o impacto regional e nacional do projeto. “Esta ponte não é apenas obra de engenharia, é obra de visão e de futuro para nossa gente. Estamos construindo um marco que vai ligar não só margens, mas destinos, aproximando países e ampliando oportunidades para Mato Grosso do Sul”, disse.

A comitiva iniciou a agenda pelo lado paraguaio, chegando de balsa ao canteiro de obras, e seguiu para visitas em Dourados, Campo Grande e Ribas do Rio Pardo. Para os líderes, o projeto da Rota Bioceânica é considerado a espinha dorsal de uma nova era de desenvolvimento regional.

A obra, que já alcançou 80% de execução, promete reduzir em até 17 dias o transporte de cargas entre o Brasil e os portos chilenos de Iquique e Antofagasta.

Além das pistas duplas, a ponte terá passagem para pedestres e ciclistas, além de altura de 22 metros para garantir a navegação no rio.

Do lado brasileiro, o acesso contará com 13,1 quilômetros de extensão entre os km 678,1 e km 691,2 da BR-267/MS, incluindo seis pontes e um viaduto.

O investimento federal é de aproximadamente R$ 472 milhões. Segundo balanço oficial, o avanço físico da infraestrutura está em 96%, a mesoestrutura em 65% e a superestrutura em 10,5%.

Ponte Bioceânica - Foto: Álvaro Rezende.

