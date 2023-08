Prefeitura convoca novos aprovados em dois processos seletivos; confira

Os profissionais selecionados em processos seletivos para cuidadores em Saúde Mental e motorista do Serviço Móvel de Urgência (SAMU), estão sendo convocados pela prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Gestão (Seges) e de Saúde (Sesau).

A convocação foi publicada na edição desta sexta-feira (18), do Diário Oficial do Município (Diogrande).

Conforme as publicações, estão sendo convocados oito candidatos aprovados nos processos para cuidador em Saúde Mental. O profissional tem como atribuição cuidar de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade mental e familiar, e que necessitam de acolhimento que demanda acompanhamento protetivo e terapêutico, em decorrência de limitações físicas ou mentais para realização de suas atividades cotidianas; atender indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco causados por violação a direitos ocasionados por ausência de vínculos familiares.

Para a função de condutor de ambulância, está sendo convocado um profissional. Os condutores são responsáveis por transportar a equipe de socorro até uma ocorrência e por auxiliar durante a assistência, além de conduzir a ambulância nos casos em que a vítima necessite de um atendimento hospitalar.

Os candidatos deverão se apresentar nas datas e horários indicados em cada edital, seguindo as devidas orientações quanto a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação. Os editais estão disponíveis na página 6, da edição n. 7.167 do Diogrande.

Deixe seu Comentário

Leia Também