Prefeitura da capital é finalista do “Boas Práticas na Gestão Pública”

A prefeitura de Campo Grande pode receber mais um prêmio durante o 2º Congresso Nacional de Prefeitos, que acontece de 30 de setembro a 2 de outubro em São Paulo, pois a administração municipal está entre as finalistas que concorrerão ao título de . Conforme o prefeito, Marquinhos Trad, a indicação é resultado de um trabalho focado em transparência e inovação.

Durante o evento será debatido temas como meio ambiente, educação, saúde, turismo, além do debate em torno da violência nos municípios, combate à corrupção, reforma da previdência, novas perspectivas habitacionais para o Brasil, improbidade (eleições municipais) entre outros.

Ao ser comunicado que Campo Grande é finalista, Marquinhos Trad frisou que o resultado é a coroação de um trabalho em equipe. “Resultado de um compromisso da nossa gestão de criar um ambiente favorável ao desenvolvimento, com foco na transparência, por meio do uso de tecnologias de inovação”, declarou.

O Portal + Obras e o uso da tecnologia QRcode foram as ações escolhidas. Campo Grande tem dados passos cada dia mais largos para se tornar uma Cidade Inteligente. “O uso de tecnologias inovadoras vem sendo prática da atual administração e permitido que os cidadãos tenham acesso direto às informações das obras em execução, por exemplo”, explica o diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação, Paulo Fernando Cardoso.

Essas inovações colocaram a Capital Morena entre as seis finalistas para o prêmio do 2º Congresso Nacional de Prefeitos, que será entregue aos prefeitos vencedores em cada categoria, no dia 2 de outubro deste ano.

Administração premiada

Campo Grande ficou em primeiro lugar no Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor realizado este ano. Outro título faturado pela administração do município foi no Prêmio Mariluce Bittar – Boas Práticas de Gestão na Assistência Social 2018, na categoria “Programas e Benefícios Socioassistenciais”, realizado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – Sedhast.

A prefeitura recebeu ainda durante o 66º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, em Foz do Iguaçu (PR), a premiação nacional do Selo Mérito 2019, concedido pela Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos da Habitação (ABC), entidade que identifica as melhores práticas no segmento da habitação de interesse social em todo o país.

“Desenvolver o Brasil a partir dos municípios” é o tema do 2º Congresso Nacional de Prefeitos, que acontece de 30 de setembro a 2 de outubro em de São Paulo.

Deixe seu Comentário

Leia Também