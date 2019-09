Marquinhos demite guarda preso com arsenal

O prefeito, Marquinhos Trad, demitiu nesta quarta-feira (4) o guarda municipal, Marcelo Rios, preso desde o último dia 19 de maio, quando foi flagrado com um arsenal de armas, no Jardim São Bento. A demissão consta no Diogrande de hoje.

A polícia chegou até Marcelo através de uma denúncia anônima. A abordagem foi feita no cruzamento da avenida Eduardo Elias Zahran com a rua Rodolfo José Pinho. Na ação, os policiais encontraram um carregador de pistola com capacidade para 30 munições.

Depois da abordagem, a polícia vistoriou três casas, um dos imóveis no bairro Monte Líbano. Em uma das residências foram encontrados apreendidos 18 fuzis de calibre 762 e 556, espingarda de calibre 12, carabina de calibre 22, além de 33 carregadores e quase 700 munições, podendo ter origem do Paraguai e um carro com registro de roubo.

Marcelo Rios responde por posse ilegal e receptação. Ele foi transferido para o presídio de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

