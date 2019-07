Processo administrativo contra guardas afastados fica pronto em até 20 dias

O secretário Municipal Segurança Pública, Valério Azambuja, disse nesta quarta-feira (31) que decidiu prorrogar o afastamento dos guardas municipais Robert Vitor Kopetski e Rafael Antunes Vieira porque sessenta dias não foram suficientes para concluir o processo administrativo.

A prorrogação foi publicada no Diogrande na segunda-feira (29). Segundo o secretário, o processo será concluído em 15 a 20 dias. em razão disso, pedimos a prorrogação. “Concluído o processo administrativo será encaminhado para a Procuradoria Geral do Município para a avaliação legal, parecer final e para a mesa do prefeito para a sanção prevista”, explicou.

Ele disse ainda que até o momento não há indícios de outros guardas envolvidos.

Relembre

Robert e Rafael foram presos no dia 19 de maio deste ano acusados de formarem uma milícia que detinha um armamento avaliado em R$ 500 mil, mas foram soltos no dia 31 do mesmo mês.

Deixe seu Comentário

Leia Também