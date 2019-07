Secretário decide manter guardas municipais afastados

Saiba Mais Polícia Valério garante apoio à investigação que prendeu três guardas

O secretario Municipal Segurança Pública, conforme publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta segunda-feira (29), decidiu prorrogar o afastamento dos guardas municipais Robert Vitor Kopetski e Rafael Antunes Vieira. Ambos foram presos no dia 19 de maio deste ano acusados de formarem uma milícia que detinha um armamento avaliado em R$ 500 mil, mas foram soltos no dia 31 do mesmo mês.

De acordo com o divulgado no Diogrande, os servidores ficarão afastados até a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar no prazo de 30 dias, com efeitos a contar da data da publicação. Rafael Antunes Vieira e Robert Vitor Kopetski foram presos por envolvimento no caso do arsenal apreendido no dia 19 de maio, no bairro Monte Líbano. Eles tiveram o afastamento preventivo decretado.

Relembre

O Garras, com apoio do Batalhão de Choque da Polícia Militar, apreendeu dezenas de armas de grosso calibre em poder do também guarda municipal Marcelo Rios, no bairro Monte Líbano, em Campo Grande. A polícia encontrou dois fuzis AK-47, quatro fuzis calibre 556, duas espingardas calibres 12 e 22, 17 pistolas e um revólver calibre 357.

Além das armas de fogo, foram apreendidos supressores de ruídos (silenciadores), diversos carregadores e munições. Um veículo com restrição criminal por roubo/furto também foi apreendido no local.

Saiba Mais Polícia Valério garante apoio à investigação que prendeu três guardas

Deixe seu Comentário

Leia Também