Prefeitura nega retomada de desconto de 20% no IPTU e prorroga data para pagamento

A Prefeitura de Campo Grande decidiu não retomar o desconto de 20% no pagamento do IPTU, mas prorrogou o prazo para quitação voluntária dos tributos municipais, com descontos, sem juros e sem multas, até o dia 30 de janeiro de 2026. A medida visa garantir mais tempo aos contribuintes para compreender a cobrança, diante das dificuldades de acesso às informações e da necessidade de esclarecimentos técnicos.

Para atender à alta demanda, também foi aprovada a criação de uma força-tarefa nos balcões de atendimento ao cidadão, que funcionarão das 7h às 22h. Uma vistoria realizada ontem à tarde apontou que a maioria dos munícipes que buscam atendimento são idosos ou pessoas com dificuldade de locomoção.

O documento oficial com as decisões foi divulgado nesta terça-feira (6) à tarde, após reunião realizada na Casa Legislativa durante a manhã. O texto consolida os requerimentos de entidades representativas da sociedade civil e do setor produtivo local, incluindo ADVI (Associação dos Advogados Independentes), CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande), FCDL/MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul), SENGE/MS (Sindicato dos Engenheiros no Estado de MS) e CRECI/MS (Conselho Regional de Corretores de Imóveis de MS – 14ª Região).

As entidades reforçaram a necessidade de ações rápidas para melhorar o atendimento ao público e garantir mais segurança aos contribuintes na quitação de tributos municipais.

