Menu
Menu Busca sábado, 20 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Presidente da Câmara exige transparência e respostas da Secretaria de Saúde

"Vários requerimentos, tanto desta como da legislatura anterior, não foram respondidos de maneira satisfatória", esclareceu Papy

20 setembro 2025 - 18h32Da redação, com Assessoria
Epaminondas Vicente Neto, o PapyEpaminondas Vicente Neto, o Papy   ( Eliza Mustafa/ Assessoria)

O presidente da Câmara Municipal, vereador Papy, utilizou a Tribuna Participativa na última sessão desta semana para cobrar respostas da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) sobre os protocolos enviados pelos parlamentares, a fim de que o Legislativo possa realizar fiscalizações no setor.

"Vários requerimentos, tanto desta como da legislatura anterior, não foram respondidos de maneira satisfatória. Precisamos de informações claras e precisas para que a Câmara possa fazer as devidas fiscalizações e apontamentos", afirmou Papy.

O presidente destacou a importância da participação popular na prestação de contas do Orçamento e da Saúde, reforçando a transparência do processo. "Convido a população de Campo Grande a participar das reuniões trimestrais e quadrimestrais sobre o Orçamento e a Saúde. Nesse momento, as explicações orçamentárias serão apresentadas, e é crucial que a população esteja presente para acompanhar o trabalho dos parlamentares", disse.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Deputado Federal Marcos Pollon (PL-MS)
Política
Pollon pode ser afastado por obstrução na Câmara e declaração contra Hugo Motta
David Alcolumbre, presidente do Senado
Política
Alcolumbre critica Eduardo Bolsonaro por instigar os EUA contra o Brasil
Ex-prefeito de Anastácio, Douglas Melo Figueiredo
Interior
TCE nega suspeição em processo de ex-prefeito de Anastácio por alegada 'inimizade pessoal'
Deputado Zé Teixeira
Política
Zé Teixeira critica burocracia e propõe flexibilização de regras a pequenos produtores
Ministro Dias Toffoli -
Política
Toffoli rejeita habeas corpus apresentado em favor de Bolsonaro
Presidente municipal da sigla, vereador Carlão
Política
Eleição do diretório municipal do PSB em outubro pode ser de consenso
Vereador Claudinho Serra
Política
STJ derruba decisão do TJMS e solta Claudinho Serra
Senador Nelsinho Trad
Política
Senador Nelsinho Trad se manifesta contra PEC da Blindagem
Imagem ilustrativa
Política
Projeto de lei quer liberar caneta emagrecedora para pacientes do SUS
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS
Política
CPMI do INSS trocará convocação por convites a ministros

Mais Lidas

Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Foto: Reprodução
Cidade
JD1TV: Pelos cabelos, mulheres brigam por brindes durante ação pública no Noroeste
Adinaldo Linda era natural de Três Lagoas
Interior
Trabalhador rural é assassinado a golpes de facas durante briga em fazenda de MS
A cena foi filmada por moradores da região
Polícia
JD1TV: Guardas da GCM são flagrados jogando bola com crianças em Campo Grande