Presidente da Câmara exige transparência e respostas da Secretaria de Saúde

O presidente da Câmara Municipal, vereador Papy, utilizou a Tribuna Participativa na última sessão desta semana para cobrar respostas da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) sobre os protocolos enviados pelos parlamentares, a fim de que o Legislativo possa realizar fiscalizações no setor.

"Vários requerimentos, tanto desta como da legislatura anterior, não foram respondidos de maneira satisfatória. Precisamos de informações claras e precisas para que a Câmara possa fazer as devidas fiscalizações e apontamentos", afirmou Papy.

O presidente destacou a importância da participação popular na prestação de contas do Orçamento e da Saúde, reforçando a transparência do processo. "Convido a população de Campo Grande a participar das reuniões trimestrais e quadrimestrais sobre o Orçamento e a Saúde. Nesse momento, as explicações orçamentárias serão apresentadas, e é crucial que a população esteja presente para acompanhar o trabalho dos parlamentares", disse.

