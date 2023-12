Presidente Lula anuncia, ao lado de Riedel, investimento de R$ 2,3 bilhões para MS

Saiba Mais Geral Riedel participa de anúncio de investimentos para estados ao lado de Lula

Durante cerimônia nesta terça-feira (12), em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao lado do governador Eduardo Riedel, anunciou um investimento de R$ 2,3 bilhões para infraestrutura logística rodoviária.

O anúncio foi feito durante Cerimônia de Anúncio de Financiamento dos Bancos Públicos para Investimentos nos Estados, o valor permitirá a pavimentação e restauração de diversas rodovias ao redor de Mato Grosso do Sul.

“Ao governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel anunciamos R$2,3 bilhões para investimentos em infraestrutura logística rodoviária do estado, possibilitando a pavimentação e restauração das rodovias”, escreveu o presidente em postagem em suas redes sociais.



