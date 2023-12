Riedel participa de anúncio de investimentos para estados ao lado de Lula

O governador Eduardo Riedel participa nesta terça-feira (12) da cerimônia de anúncio de financiamento dos bancos públicos para investimentos nos Estados com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília (DF).

O ato será às 11h (horário de Brasília), no Palácio do Planalto e depois às 16h (Brasília) o governador também participa de uma reunião com a ministra Maria Thereza de Assis Moura, presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça e a desembargadora Marisa Santos - presidente do TRF3.

