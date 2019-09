Projeto Governo Presente vai até cidades do interior para ouvir demandas

O atendimento do Governo Presente, que leva o gabinete do governador Reinaldo Azambuja para as cidades do interior de Mato Grosso do Sul começou na manhã desta quinta-feira (12), em Três Lagoas - distante cerca de 326 km de Campo Grande.

Com o projeto, o governador Reinaldo Azambuja descentraliza a gestão estadual. “Uma das características de nosso governo é o municipalismo. Começamos o ‘Governo Presente’ por Três Lagoas e vamos ouvir as 79 cidades de Mato Grosso do Sul. As demandas estão chegando e vamos organizá-las para realizar muitas das vontades dos municípios – sem cor partidária, sem lado a ou lado b, apenas do lado da população”, afirmou.

No gabinete montado na Coordenadoria Estadual de Educação, na Avenida Antônio Trajano, 306, ainda passarão por atendimento nesta quinta-feira os gestores de Aparecida do Taboado, Paraíso das Águas, Três Lagoas, Chapadão do Sul e Água Clara. Já na sexta-feira (13), será a vez dos prefeitos de Selvíria, Brasilândia, Paranaíba, Cassilândia, Ribas do Rio Pardo, Bataguassu e Figueirão.

Estão presentes secretários Sérgio de Paula (Articulação de Política), Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Jaime Verruck (Meio Ambiente Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Geral Resende (Saúde), Maria Cecília Amendola da Motta (Educação) e Luís Roberto (Adjunto da Infraestrutura).

Deixe seu Comentário

Leia Também