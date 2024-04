Proposta de assistência médico-social aos aposentados passa por 2ª votação na Assembleia

Os deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), devem apreciar e votar nesta quinta-feira (4), quatro projetos de lei. A proposta do Poder Executivo que concede benefício de assistência médico-social aos servidores aposentados e aos pensionistas terá segunda rodada de votações.

Se aprovado, texto será enviado para sanção do governador Eduardo Riedel, que porpôs o projeto.

Discussão única

O Projeto de Lei 39/2024, do deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), declara de Utilidade Pública Estadual o Instituto de Pesquisa e Inovação na Agricultura - Inovagri Centro-Oeste, em Chapadão do Sul será votado em sessão única.

Os parlamentares votarão, em segunda discussão, dois projetos: Projeto de Lei 15/2024, do Poder Judiciário, altera a Lei n.º 3.310, de 14 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso do Sul, bem como a Lei n.º 3.687, de 9 de junho de 2009, que trata do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário.

Primeira discussão

Em primeira discussão será votado o Projeto de Lei 46/2024, do deputado Caravina (PSDB), que inclui no Calendário de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul a Festa do Padroeiro São João Batista no Município de Bataguassu.

