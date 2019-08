PSDB tem três nomes para vice de Marquinhos

No PSDB, aparentemente composto com a candidatura à reeleição do prefeito Marquinhos Trad, surgem dois novos postulantes à condição de vice do atual alcaide, os vereadores João César Mattogrosso e João Rocha.

Os nomes têm sido citados abertamente, como possibilidades de substituir o secretário Carlos Alberto Assis, até instantes atrás tido como certo para ocupar a posição, na disputa eleitoral de 2020.

Assis tem o apoio do governador Reinaldo Azambuja, mas o surgimento de outros quadros acrescentam novo “molho” à definição do PSDB.

Carlos Assis disse ao JD1 Notícias que seguirá a determinação do governador Reinaldo Azambuja. “Estou no páreo, mas já abri mão de candidaturas em 2012, 2014, 2016 e 2018. Sou um soldado do governador, se ele pular do alto de um prédio, eu pulo junto. Sigo à disposição do diretório do meu partido”, disse.

Já o vereador João Rocha não assume abertamente sua postulação, mas diz “acreditar no bom senso”. Segundo ele, embora exista um encaminhamento, até mesmo a possibilidade de uma candidatura própria não está enterrada. “É cedo para falar que está tudo fechado, qualquer dos filiados à legenda pode querer ser candidato a prefeito, vice ou vereador; o bom senso prevalecerá”, afirmou Rocha.

O vereador João Cesar Mattogrosso afirmou que se sente feliz em ver seu nome ventilado, pois, “é sinal de que nosso trabalho aparece”. Ele afirma também que os três nomes que surgem, “o do meu líder, Carlos Alberto, do presidente João Rocha e o meu têm perfis diferentes, pois um é forte nos bairros (Assis), o outro no esporte (Rocha) e eu começo a me firmar no segmento empresarial. Não quero o cargo, mas, se existirem dúvidas na época da definição, penso que uma pesquisa poderia auxiliar tanto o prefeito quanto o diretório a acharem a melhor alternativa, para ganhar a eleição”.

