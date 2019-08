Marquinhos entrega reforma de unidade de saúde no Seminário

O prefeito Marquinhos Trad entregou nesta quarta-feira (14) a obra de reforma e adequação da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), no Jardim Seminário.

Marquinhos destacou a importância da parceria com as instituições de ensino, em especial à Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), no desenvolvimento de ações integradas que trazem benefícios a toda a comunidade, a exemplo da unidade de saúde e a Clínica Escola mantidas pela instituição através de convênios celebrados com o município. “Aqui temos bons exemplos da importância de termos parcerias fortes e consolidadas, principalmente com as instituições de ensino, para que a gente possa potencializar nossas ações e dar a população um serviço de qualidade”, comentou.

A solenidade de reinaguração da unidade contou com a presença do Conselho Municipal de Saúde, vereador Eduardo Cury, funcionários da UBCD, superintendentes, coordenadores e servidores da SESAU.

Estrutura

A equipe da UBSF é composta por médico generalista, odontóloga, enfermeira, assistente social, auxiliar de saúde bucal, técnicos de enfermagem, administrativos, supervisora de endemias, gerente administrativa e equipe de agente comunitário de saúde, conta ainda com apoio do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (Nasf) com pediatra, nutricionista, profissional de educação física, fisioterapeuta, fonoaudióloga, ginecologista e psicóloga.

A unidade desenvolve atividades de promoção, prevenção e atendimento em saúde voltada à comunidade dos bairros: Jardim Seminário, Águas Limpa Parque, Norte Parque, Vila Neuza, São Caetano, Portal da Lagoa e Lagoa da Cruz, totalizando mais 3 mil pessoas.

