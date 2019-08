Marquinhos Trad entrega 1ª etapa do asfalto no Jardim Anache

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad entregou a primeira etapa das obras de drenagem e pavimentação do Jardim Anache, neste sábado (10), a obra é uma reivindicação de 30 anos da comunidade do bairro na região urbana do Segredo.

Em 4 meses foram implantados 2,207 quilômetros de drenagem e feitos 8,6 quilômetros de pavimentação distribuídos em 43 ruas, com investimento de R$ 10,3 milhões. Junto com o asfalto, chegou também a rede de esgoto.

Para a conclusão do projeto só falta finalizar 300 metros de asfalto na rua Guaxe Venancio Soares, construir calçadas (já em andamento) e implantar 780 metros de drenagem, a partir da rua Xaxim. A tubulação atravessará a Chácara Chaparral e destinará a escoar até o Córrego Botas as águas pluviais que descem do bairro. Também será feito o recapeamento da avenida Lino Villacha, via de acesso ao Hospital São Julião.

Além de beneficiar um dos mais antigos parcelamentos urbanos da região norte, iniciado há mais de três décadas, a pavimentação do Anache, conclui a urbanização de duas comunidades, dentro do bairro, surgidas praticamente junto com o loteamento: A antiga favela Pereira Borges, que margeia a rua Xaxim e a outra da rua das Algas, iniciada em 1996, sob a liderança de João Batista Bezerra da Silva, hoje com 61 anos.

Ruas pavimentadas no Anache

Foram mais de 30 ruas pavimentadas.

Rua Área Verde; Belo Canto; Cintilante; da Poesia; das Algas; Serena; do Pescador; dos Mocinhos; Gôndola; Popular; Pedra Preta; da Medalha; Silver; Campana; Bem Querer; das Codornas; da Távola; do Namoro; do Sobrado; Arroio Azul; dos Corretores; Marreco Azul; Padre de Cedro; dos Meninos; Pousada do Sol; Touro Negro; dos Amigos; Travessa Serrão01 e Travessa Serrão-02; Rua Guaxoró; Guaxe; Pacané; Xaxim; Faride George; Ahanna Anache ; Minira Anache; Jacob Georges; Elias Gatan; Ajax; Abrão Anache; Pereira Borges e dos Poetas.

