“Não vou diminuir salário de funcionários”, garante Marquinhos

O prefeito Marquinhos Trad queixou-se nesta quinta-feira (8) da redução de verbas recebidas dos governos Federal e Estadual e garantiu que não usará da diminuição dos salários dos servidores estaduais, como medida para manter os pagamentos em dia.

Marquinhos disse ainda que sua equipe está se organizando, também, para que o salário seja pago sempre até o quinto dia útil de cada mês. “Dois patrões do município diminuíram o valor do salário e nós fomos pegos de surpresa porque não havia motivo para a diminuição. Então, temos duas alternativas, precisamos honrar com os mesmos valores, mas os que nos são repassados são menores. Não vamos aumentar impostos, estamos tentando receber o que a prefeitura tem de direito e não consegue, nem com execução judicial”, afirmou.

Para o prefeito, enquanto os governos, Federal e Estadual, não olharem para o município, haverá sempre uma súplica por algo que é de direito. “Tudo o que a União recebe, vem dos municípios. O cidadão que está agora fazendo uma compra, 60% vai para a União e para o Estado. Eles devem isso a nós”, concluiu.

Segundo Marquinhos, a solução para não deixar de pagar salários é diminuir custeios. O prefeito publicou decreto nesta quinta, determinando a redução de, no mínimo, 30% dos gastos, comparando ao que foi custeado em 2018 com recursos do tesouro municipal. O decreto inclui serviços de publicidade e propaganda; festividades e homenagens; combustíveis e lubrificantes, bem como manutenção e conservação de veículos leves; aquisição de material de consumo e serviços; e contas de água e esgoto, energia elétrica, telefone fixo e móvel, e internet.

