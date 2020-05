PSL lança Vinícius Siqueira como pré-candidato a prefeitura da capital

Muito analistas descrevem que a política nacional tem características parecidas com o verão brasileiro. O dia pode nascer com céu aberto, claro e com poucas nuvens. Porém de repente, o tempo pode fechar, com a chegada de nuvens carregadas de chuva e, no mesmo dia, cair uma tempestade.

Foi dessa forma, que o então pré-candidato à prefeitura de Campo Grande pelo PSL, deputado estadual Capitão Contar, viu sua chance se esvair com a confirmação de outro pré-candidato anunciado pela sigla nesta quinta-feira (21). O nome anunciado pelo partido foi o vereador e recém-filiado ao PSL, Vinícius Siqueira.

O anuncio foi feita nas redes sociais do deputado federal partido, Loester trustis. “Dos movimentos de rua do fora Dilma, ações para impedir Lula de virar ministro e não ser preso, sendo o vereador que mais investigou e ajuizou ações contra a corrupção e desperdício de dinheiro público no MS. Hoje, ao meu ver, o único capaz de derrotar a velha política familiar e resgatar Campo Grande. Juntos, vamos seguir trabalhando”, publicou o parlamentar.





De saída

Por meio da assessoria de imprensa, o deputado Contar revelou que não seria ético estar como pré-candidato da sigla, já que está, em suas palavras, “de malas prontas do partido”. Porém, o parlamentar afirmou que a mudança está alinhada com as ideias do presidente Jair Bolsonaro. “Meu compromisso sempre foi e será honrar e representar os mais de 78 mil votos que tive em todo o Estado”, explicou.

