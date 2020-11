Reinaldo acredita na eleição de um turno só

O Governador do Estado, Reinaldo Azambuja apareceu acompanhado de sua esposa e assessores para exercer a democracia e garantir o seu voto. Azambuja deixou claro o seu apoio no atual prefeito e candidato à reeleição, Marquinhos Trad (PSD).

Ao falar das pesquisas que mostra Trad com a vitória no primeiro turno, o governador disse que, apesar de errôneas, ele acredita no fim das eleições neste primeiro turno. “A melhor pesquisa é a da urna. O voto é soberano”, externou.

