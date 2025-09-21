Reinaldo Azambuja se filia ao PL para 'enfrentar um adversário comum'

O ex-governador Reinaldo Azambuja se filiou ao PL (Partido Liberal) na manhã deste domingo (22), em um evento realizado no Ondara Buffet Palace, em Campo Grande.

A filiação contou com a presença de lideranças nacionais do PL, como o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, o senador Rogério Marinho e o vice-presidente do Senado, Eduardo Gomes. Além disso, o governador Eduardo Riedel esteve no evento.

“Estamos aqui tendo uma união, uma sintonia de apoio ao governo do Riedel para enfrentar um adversário comum. Nós temos uma eleição importante o ano que vem, que é a reeleição do Riedel e a possibilidade de o presidente Lula voltar a governar o país e nós não queremos isso. Então nós estamos nos unindo aqui, numa força de direita, de centro, pra enfrentar esse adversário e reeleger nosso governador”, afirmou Reinaldo em entrevista.

Ele detalhou ainda que com muita articulação e conversa poderão alcançar os objetivos e realizar os avanços que o Brasil precisa. “Além do olhar nacional, estamos dando prioridade a reeleição do Riedel, que está construindo bem um governo que continua trazendo cada vez mais progresso e desenvolvimento pro nosso estado”, finalizou o ex-governador.

Riedel detalhou que a força do movimento de direta para fazer com que possa voltar a comandar o país. “Aqui em Mato Grosso do Sul a gente está tendo essa sabedoria de reunir todos esses atores e protagonistas políticas em torno de uma agenda com muita proposta aberta para o desenvolvimento do nosso estado e, consequentemente, do país. E a vinda do Reinaldo para o PL, sem dúvida nenhuma, soma muito a esse projeto. E agora fortalece o PL e os partidos dessa coalizão olhando 26 em todos os seus cargos, desde as majoritárias até as proporcionais”, disse o governador.

Presente no evento, o deputado estadual Paulo Corrêa detalhou que irá continuar no PSDB. Além disso, afirmou que agora Mato Grosso do Sul é um estado de direita. “Quando a gente vê o nosso líder ir para o PL, como um futuro pré-candidato a senador, sinaliza a direção que vamos estar seguindo”, pontuou.

Em sua fala a imprensa, o vereador André Salineiro (PL), lembrou que a filiação de Reinaldo no partido veio junto com uma missão, dada pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro.

“A missão principal é eleger dois senadores, sendo um deles o próprio Reinaldo, e no mínimo três deputados federais. Claro que todos alinhados com a pauta da direita, porque senão também não tem espaço dentro do PL”, disse.

Também estiveram presentes cerca de 50 prefeitos sul-mato-grossenses, alguns dos quais devem seguir o ex-governador e também se filiar ao PL, sendo:

Prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico; de Maracaju, Marcos Calderan; Rio Negro, Henrique Ezoe; Itaquiraí, Thalles Tomazelli; de Ivinhema, Juliano Ferro; Bonito, Josmail Rodrigues (PSDB); Mundo Novo, Rosária de Fátima (PSDB); Jardim, Guga; Anastácio, Cido; Caracol, Neco Pagliosa; Novo Horizonte do Sul, Guga; Alcinópolis, Weliton Guimarães; Fátima do Sul, Wagner Ponsiano; Jaraguari, Cláudio Ferreira; Paraíso, Ivan Xixi; Rochedo, Arino Jorge; Sete Quedas, Erlon Fernando; Tacuru, Rogério Torqueti; e Taquarussu, Clovis do Banco.

