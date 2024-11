Riedel participa do Fórum dos Governadores e discute pautas de importância

O governador Eduardo Riedel participou, nesta quinta-feira (28), da 15° edição do Fórum dos Governadores, realizada em Brasília, onde discutiu temas importantes como o marco temporal, reforma tributária e segurança pública.

“Dia muito produtivo em Brasília, onde discutimos temas nacionais, locais, que são importantes aos estados do Brasil. Entre eles a segurança pública, onde houve um diálogo franco e aberto sobre a autonomia dos estados e a necessidade de maiores investimentos na área. Discutimos também a reforma tributária, que será uma mudança de paradigma”, disse o governador.

Riedel, que atua como representante dos governadores na Comissão Especial sobre o Marco Temporal, também deu esclarecimentos sobre como andam os trabalhos no grupo criado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para discutir o tema.

“Temos reuniões semanais, com duração de cinco a seis horas. Já estamos na 11° audiência e o objetivo é ouvir todas as partes interessadas para busca de uma convergência. Não é uma tarefa fácil. Os trabalhos seriam concluídos em dezembro, mas foram prorrogados para final de fevereiro”, afirmou.

O chefe do executivo sul-mato-grossense também citou as mudanças sólidas que estão sendo construídas no processo, entre elas em relação ao pagamento de indenização em áreas que houve demarcação, citando o caso de conciliação na área de Antônio João.

“É o primeiro caso concreto de pagamento de produtores em relação terras legalmente constituídas. Uma conciliação de uma área onde a União e Estado fizeram indenização aos produtores em relação a uma terra indígena. Sempre acreditamos em uma resolução desta natureza e está acontecendo pela primeira vez no Brasil. Por isso estamos encaminhando a todos os governadores um ofício para que informem sobre áreas de conflitos, que serão anexadas aos altos da comissão”, comentou.

O secretário estadual de Fazenda, Flávio César, e a procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia, também esteve presente no encontro.

“Debate sobre segurança pública, saúde, reforma tributária, assim como a questão indígena, que temos o governador (Eduardo Riedel) como representante na comissão e ele pode falar sobre a evolução nos trabalhos, com foco na busca por convergência para pacificação e segurança jurídica”, afirmou a procuradora-geral do Estado.

Também participaram do evento os ministros Wellington Dias (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), Ricardo Lewandowsk (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e Nisia Trindade (Ministério da Saúde).

