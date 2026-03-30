Riedel sanciona lei que garante reajuste de 3,81% aos servidores de Mato Grosso do Sul

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, sancionou a Lei nº 6.562, de 27 de março de 2026, que dispõe sobre a revisão geral anual do vencimento-base ou do subsídio e dos eventos constantes do anexo da norma, que compõem a remuneração dos servidores e empregados públicos do Estado de Mato Grosso do Sul.

A lei fixa em 3,81% o reajuste salarial dos 86 mil servidores públicos estaduais, incluindo ativos e inativos. A proposta foi aprovada pela ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul).

A lei entra em vigor na data de sua publicação e produz efeitos a partir de 1º de abril de 2026. O reajuste também será aplicado aos servidores do Legislativo, do Ministério Público e da Defensoria Pública.

O reajuste terá impacto financeiro de R$ 353,5 milhões em 2026, R$ 473,5 milhões em 2027 e R$ 490,1 milhões em 2028. A melhoria salarial não se estende aos servidores cujos subsídios são definidos por regras constitucionais ou legislação específica, como magistrados, promotores, parlamentares e chefes do Executivo, que seguem o teto constitucional.

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