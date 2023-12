Riedel tem encontro marcado com ministros no início da semana

Durante balanço geral do primeiro ano de gestão nesta sexta-feira (15), o governador Eduardo Riedel revelou que deve se encontrar, ainda no início da próxima semana, com ministros para discutir pontos de interesse do Estado.

Na segunda-feira (18), Riedel se encontra com Marina Silva, do Meio Ambiente, e Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, para discutir duas pautas importantes para MS em 2024.

No encontro com a chefe da pasta do Meio Ambiente, Riedel irá discutir a criação da Lei do Pantanal e investimentos para garantir a proteção do bioma. Com Simone, o governador deve discutir investimentos para o Estado em 2024.

Na terça-feira (19), Riedel assinará a ordem de serviço da Rota Biociência, um ponto importante para a consolidação do projeto, que coloca Mato Grosso do Sul como ponto chave na exportação de produtos na América do Sul.

Também existe a possibilidade do ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, estar presente e se reunir com o governador, porém, sua vinda ainda ao Estado ainda não foi confirmada.

