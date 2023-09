Riedel vai para Corumbá nesta sexta-feira

A cidade de Corumbá foi atingida por uma forte tempestade na tarde desta terça-feira (12), com ventos de até 100 km/h que resultaram na morte de uma menina de apenas 7 anos e um rastro de destruição pelo município.

Logo após a inauguração do Hospital Veterinário de Animais Silvestres Ayty , na tarde desta quinta-feira (14), em Campo Grande, o governador Eduardo Riedel afirmou que irá para Corumbá nesta sexta-feira (15) para acompanhar os trabalhos da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e da Defesa Civil.

“Garantir a normalidade dessas famílias, das construções, mas principalmente deixar solidariedade pela vida perdida, esse não tem retorno, não tem volta, todo o resto a gente ajuda, mas esse é o mais grave e é só lamentar, dar o suporte necessário para a família”, disse o governador.

Tombamento do Parque dos Poderes

O governador também comentou sobre os movimentos que andam pedindo tombamento do Parque dos Poderes, e destacou que, por mais que haja uma boa intenção por trás dessa ação, ela só atrapalharia diversos projetos, incluindo os de preservação ambiental.

“A gente não pode confundir preservação com tombamento. A hora que você fala em tombamento, e tem discutido isso com a vereadora Luíza [Ribeiro], você inibe também outras ações que são benéficas inclusive para preservação”, afirmou Riedel.

Ele destaca que esses investimentos para garantir preservação e bem-estar da população são essenciais, e aponta que, com o tombamento, ocorre a proibição de investimentos que garantem melhorias no local.

“Temos que tomar um pouco de cuidado com o que se quer, a gente tem que manter preservação, fazer investimentos para dar melhor qualidade do Parque para a população de uma maneira geral, e para isso você tem que definir projetos em específico. A preservação eu sou totalmente a favor, o tombamento eu tenho minhas ressalvas”, finalizou o governador.

