Estado garante apoio a Corumbá após tempestade

O governador Eduardo Riedel se manifestou nas redes sociais em relação ao episódio de devastação na cidade de Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande. Além dos estragos na 'Cidade Branca', uma criança morreu ao ser atingida por um teto da quadra de uma escola na tarde desta terça-feira (12).

Riedel classificou a situação como um momento difícil e relatou ter conversado com o prefeito Marcelo Iunes. Ele prestou as condolências a família do menino, colocando que isso foi o mais grave na cidade e colocou o Estado à disposição para recuperar todos os danos provocados pela mudança climática.

"Todo o dano material, a gente com a Prefeitura Municipal vai estar à disposição para restabelecer. Minha solidariedade a família, minha solidariedade ao povo de Corumbá e que a gente possa reconstruir, a Defesa Civil já está acionada para ajudar" e nós estamos aqui totalmente a disposição para apoiar esse momento difícil".

A cidade pantaneira foi atingida por intensos ventos e um temporal que devastou comércios, casas e derrubou árvores. No cenário atualizado pelo Corpo de Bombeiros no início da noite de hoje, foram registrados 34 incidentes nesse período chuvoso.

Conforme o apurado pela reportagem, sabe-se que os ventos teriam ultrapassado os 100km/h, durante as precipitações que duraram menos de 15 minutos.

Confira na íntegra a fala do governador Eduardo Riedel:

