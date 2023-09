JD1TV: Temporal com ventos de mais de 100km/h 'destrói' Corumbá

Saiba Mais Polícia AGORA: Temporal derruba teto de quadra de futebol e mata criança de 7 anos em MS

A chuva forte que caiu em Corumbá durante a tarde desta terça-feira (12), assustou moradores da cidade e causou muita destruição. Até o momento, uma morte foi registrada em decorrência da chuva.

Conforme o apurado pela reportagem, sabe-se que os ventos teriam ultrapassado os 100km/h, durante as precipitações que duraram menos de 15 minutos. A ‘força’ da tempestade foi muito maior que o previsto até mesmo pelo alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Por todo município, é possível ver casas destelhadas e árvores caídas pela rua.

Em um dos vídeos, encaminhados para a reportagem, é possível ver o ‘inicio’ de um tornado no céu do município. Um morador conseguiu filmar uma nuvem formando um cone e descendo pelo céu – indicando a formação de um ciclone –, que por sorte perdeu força e se desfez.

“É desesperador. Todos foram pegos de surpresa. Foram 10 minutos intensos de pânico. Muitas casas foram destelhadas, escolas, muros foram destruídos. Tem muita árvore caída, lugares sem luz. Assustador”, comentou uma moradora.

As cidades localizadas a oeste de Mato Grosso do Sul estão com alerta de tempestade ativo no Inmet. O aviso, que começou às 15h de hoje, tem previsão de acabar apenas amanhã às 10h.

Conforme os riscos previstos, estão a possibilidade de cerca de 50 mm/dia, ventos intensos de até 60km/h. Além disso, existe a possibilidade de queda de granizo, com baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

