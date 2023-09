AGORA: Temporal derruba teto de quadra de futebol e mata criança de 7 anos em MS

Uma criança, de 7 anos, morreu durante uma tragédia na tarde desta terça-feira (12), em Corumbá. Ela teria morrido após o teto de uma quadra de esportes, localizada dentro da escola Escola Municipal Cassio Leite de Barros, desabar durante um temporal.

As informações iniciais, divulgadas pelo site De Paula News Corumbá, os ventos chegaram a cerca de 100km/h, durante um vendável que durou cerca de 12 minutos. A criança estava junto com alguns amigos no espaço, fazendo aula de Educação Física, no momento em que parte do teto desabou.

Todos foram socorridos às pressas, sendo levados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da região. No entanto, uma das crianças não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Familiares das vítimas e da criança que faleceu estão no local neste momento, acompanhando o caso.

