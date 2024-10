Rose diz que tem o apoio de pessoas "de todos os partidos"

Em entrevista à Rádio CBN na manhã desta quarta-feira (23), prevista para ser um debate, conforme divulgado pelo portal, mas sem a prefeita Adriane Lopes, a ex-deputada, Rose Modesto (União Brasil), afirmou que não fez alianças com partidos neste segundo turno.

"Tem pessoas do PP, como o vereador João Rocha que é do partido da prefeita me apoiando, tem lideranças do PSDB, MDB, PT do PSB de todos os partidos tem pessoas que reconhecem que o nosso nome é o melhor nome papara poder governar Campo Grande nos próximos quatro anos"

A candidata que foi superintendente da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), reforçou que não fez compromisso de cargos com o PT e relembrou Eleições de 2022. "Na eleição passada eu não apoiei o presidente Lula, não fiz campanha para o PT, eu estava inclusive em uma campanha com o Capitão Contar que foi candidato a governador com Bolsonaro".

Outro tema destacado em entrevista foi seu trabalho enquanto esteve a frente da Sudeco. "Em 2023 mais de R$ 388 milhões foram aplicados em mais de 1 mil empresas em Campo Grande. A Sudeco não faz a operação com o empresário, quem faz são os bancos, a Sudeco tem a responsabilidade de arrumar o dinheiro. Nós entregamos o FCO mulher empreendedora, que da condições melhores para as mulheres, entreguei o FCO Irrigação, consegui buscar R$ 1 bi a mais para o FCO, saímos de R$ 11 para R$ 12 bilhões para a regiãodo Centro-Oeste, tudo isso em menos de dois anos".

Rose Modesto aproveitou o espaço para falar sobre planos de tirar mais de 70 mil pessoas da fila da Saúde, zerar filas das Emeis e transformar a mobilidade urbana da cidade.

No Transporte Público, Rose destacou a construção de quatro novos terminais nas saídas para São Paulo, Três Lagoas, Sidrolândia e Corumbá que proporcionará economia de até 15 minutos em trajetos atravessando a cidade. A candidata ainda prometeu retomar a discussão sobre o Sistema Integrado de Transporte e proporcionar uma "cidade inteligente".

