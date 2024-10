Secretária de Finanças presta contas da prefeitura na Câmara dos Vereadores

A secretária municipal de Finanças e Planejamento da Prefeitura, Márcia Helena Hokama, esteve na Câmara dos Vereadores nesta quarta-feira (30) e prestou conta sobre os cofres da prefeitura da Capital, e apontou para crescimento nas receitas do Executivo no segundo quadrimestre do exercício financeiro de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Durante a sessão, convocada pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, composta pelos vereadores Betinho - presidente -, Papy - vice -, Prof. João Rocha, Ronilço Guerreiro e Luiza Ribeiro, a secretária deu mais detalhes sobre os ganhos e gastos do executivo municipal.

Os números apontaram que as receitas arrecadadas de todas as fontes no período tiveram um aumento de 10,89%, passando de R$ 3,5 bilhões em 2023 para R$ 3,9 bilhões neste ano. As receitas do Tesouro também tiveram alta, de 12,4% em um ano, passando de R$ 1,7 bilhão para R$ 1,9 bilhão.

Apesar dos ganhos, as despesas também subiram, com as no Tesouro passando de R$ 1,4 bilhão no ano de 2023 para R$ 1,8 bilhão neste ano, aumento de 29%. Em relação às despesas em todas as fontes, o aumento foi de 21%, passando de R$ 3 bilhões para R$ 3,7 bilhões.

Segundo Hokama, entre setembro de 2023 e agosto de 2024, os gastos com pessoal consumiram 53,7% dos recursos da Prefeitura, número que ainda fica acima do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 51,30%.

“Agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui demonstrando nossas contas. Problemas sabemos que há, mas estamos trabalhando para contornar isso. Para isso fomos eleitos. Isso nos desafia a fazer cada vez mais, e fazer certo”, garantiu a secretária.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também