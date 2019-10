Senado convida ministros para debater suspensão de radares

Senadores da Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) do Senado aprovaram nesta terça (08) dois requerimentos que convidam os ministros da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas para falar sobre a suspensão do uso de radares de velocidade em rodovias federais no país.

A decisão do Executivo, válida para medidores estáticos, móveis e portáteis, foi publicada no Diário Oficial da União do último dia 15 de agosto. De acordo com o governo, a medida tem o objetivo de impedir que motoristas sejam multados sem uma reavaliação dos procedimentos de fiscalização. A retomada do uso dos radares de trânsito depende da aprovação de normas de fiscalização pelo Ministério da Infraestrutura.

A data da audiência no Senado ainda será marcada pela comissão conforme disponibilidade dos ministros.

