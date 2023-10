Soraya é agredida com "coronhada" de celular após sessão da CPMI do 8 de janeiro

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) afirmou que foi agredida com um celular, por um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, na tarde desta quarta-feira (18) após a aprovação do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do 8 de janeiro.

“Eu levei um celular... como se fosse uma coronhada, vamos supor. Eu senti isso. A Polícia Legislativa tem que atuar. Vou (abrir um boletim de ocorrência). Todo mundo viu essa pessoa. Vou falar exatamente o que ocorreu. É inaceitável”, afirmou a senadora.

O suposto agressor da senadora foi identificado como Rodrigo Duarte Bastos, assessor do deputado Carlos Jordy (PL-RJ), que afirmou que irá exonerara-lo após o ocorrido.

“Não sabemos de fato o que aconteceu. Já solicitei as câmeras para entender o ocorrido. Independentemente disto, é inadmissível a postura de um assessor discutindo com quem quer que seja no Congresso ou agindo como militante. O servidor já está sendo exonerado”, disse o deputado.

Confira o momento da confusão:

