Soraya Thronicke desiste de concorrer à presidência do Senado

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) desistiu de concorrer à presidência do Senado Federal. A decisão aconteceu neste sábado (1°), logo após o início da eleição para definir o novo presidente da casa de leis pelo biênio 2025-2026.

A parlamentar de Mato Grosso do Sul destacou a necessidade de um Senado mais próximo da população, eficiente e representativo.

"Todos nós aqui dentro sabemos a importância do trabalho que realizamos. Mas lá fora, a Dona Maria, a Dona Ana e o Seu Zé, muitas vezes, não sabem o que fazemos ou para que servimos", disse em seu discurso.

A decisão de retirar sua candidatura, segundo a senadora, não é um ato de desistência, mas sim de estratégia. A retirada da candidatura também foi feita após diálogo com lideranças partidárias e contou com o apoio da presidente nacional do Podemos, deputada Renata Abreu.

Ela declarou apoio ao senador Davi Alcolumbre (União-AP).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também