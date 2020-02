Tereza Cristina debaterá regularização fundiária no Senado

Saiba Mais Internacional Em Washington, Tereza apresentou estratégia para produção sustentável

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participa nesta terça-feira (18) às 14h de uma audiência pública na comissão mista do Senado Federal que analisa a medida provisória da regularização fundiária (MP 910/2019).



A medida estabelece novas regras para a regularização de ocupações em terras do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e da União anteriores a maio de 2014.

As ações de regularização fundiária conduzidas pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU) se baseiam-se no princípio constitucional da garantia da função social da propriedade e na garantia do direito à moradia de famílias que ocupam com fins residenciais áreas da União.



A SPU pode atuar de forma direta ou indireta: na forma direta a SPU transfere o direito sobre o imóvel ou autoriza o uso diretamente ao beneficiário final da política pública; na forma indireta, transfere o imóvel de sua propriedade para um agente intermediário, como o município, que receberá o imóvel com o encargo de promover as ações necessárias à titulação do beneficiário final.

Em audiência da comissão na semana passada, o presidente do Incra, Geraldo Ferreira de Melo Filho, e representantes de organizações não governamentais divergiram sobre a MP.

