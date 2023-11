Tiago Botelho conta com apoio de colegas para pré-candidatura à Prefeitura de Dourados

“Dourados precisa sair do buraco", afirma o superintendente da SPU/MS, Tiago Botelho que busca representar o projeto do povo, do PT e do Lula ao Executivo douradense.

O professor e advogado natural de Dourados está contando os dias para o fim do mandato do Alan. "A atual administração é muito ruim e possui compromisso com o erro. Vivemos em município que a saúde foi parar na UTI e o prefeito faz de conta que não vê”.

Tiago alega ainda que o cargo de superintendente não irá fazê-lo desistir de disputar a eleição. "Tenho minha profissão, sou concursado e não estou na política para ter emprego, estou porque acredito que posso contribuir e contribuo com o Mato Grosso do Sul e com Dourados".

Quanto aos outros nomes que ventilam no PT, Botelho disse que lida bem com tudo isso. “Diferente de outros partidos que possuem um dono e o dono da sigla define quem é o pré-candidato, no PT as coisas são democráticas, precisam de muito diálogo e construção, estamos fazendo isso e assim como disputamos e conquistamos a vaga de candidato ao senado lá atrás, construiremos o consenso e seremos o pré-candidato a prefeito de Dourados, respeitando as instâncias deliberativas do Partido e a militância, estou certo do apoio da Gleice, Elias, Tetila, João Grandão, Joca e tantos outros companheiros valorosos para o projeto que temos de tirar Dourados do buraco”.

Tiago afirmou que a pré-candidatura a prefeito é um projeto que vem sendo construído com a bancada do PT no MS, com lideranças nacionais do partido e fora do PT e com a comunidade de Dourados e que está aberto ao diálogo com outros partidos. “O presidente Lula precisa de um prefeito do PT no Mato Grosso do Sul para que possamos construir um projeto verdadeiramente popular. Por onde passo as lideranças do PT entendem e apoiam o projeto que estamos defendendo para Dourados", frisou o petista.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também