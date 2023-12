Time de Riedel ainda "não tem" bar

Desde o governo de Zeca do PT, que as equipes que estão no governo se habituaram a frequentar um determinado bar, onde sempre eram vistos secretários e assessores. Nos dois mandatos do petista seu time era habitué, das mesas do “Parks Burger”, estabelecimento situado no Bairro Itanhangá e que tinha ao fundo a Praça Itanhangá.

Parks Burguer no Itanhangá Park



Já com André, o Vitorino situado na Rua 24 de Outubro, reunia os "andresistas" muitas vezes, inclusive com o próprio governador comandando a mesa, no sábado dia de uma tradicional feijoada no local. Assumindo Reinaldo Azambuja, o “Roca” na Euclides da Cunha tornou-se o point dos tucanos. No segundo mandato de Reinaldo, porém, com o fechamento deste bar, membros da governadoria passaram a ser vistos na "P Motors", situado na Rua Dr. Eduardo Machado Metello, que foi espécie de local da moda antes de fechar.

Já com Riedel a frente do Estado ainda não se estabeleceu um ponto que possa ser definido como "de encontro" deste elenco.

Vitorino's Bar localizado na Vila Glória



