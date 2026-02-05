Troca de líderes marca retomada dos trabalhos na Câmara da Capital

A Câmara Municipal de Campo Grande retomou os trabalhos legislativos nesta semana com mudanças nas lideranças partidárias e de blocos entre os vereadores. As alterações marcam o início das articulações políticas de 2026 no Legislativo da Capital.
No lugar do professor Riverton, o vereador Maicon Nogueira assume a liderança da bancada do PP. Já Ana Portela passa a ocupar a função antes exercida por Rafael Tavares no PL. Outra mudança ocorre com Coringa, que substitui Dr. Jamal e assume o MDB, pela segunda vez na Casa.
No União Brasil, o vereador Fábio Rocha permanece como líder da bancada, mantendo a condução dos trabalhos do partido na Câmara.
Já na bancada do Partido dos Trabalhadores, a vereadora Luiza Ribeiro assume a liderança em 2026. A decisão foi tomada pelo presidente do diretório municipal, o deputado Pedro Kemp, após acordo entre os vereadores do partido para a adoção de um rodízio na função.
No ano passado, a liderança da bancada petista ficou com o vereador Jean Ferreira. Neste ano, a função passa para Luiza Ribeiro, que foi reeleita e retorna ao posto como parte da estratégia de alternância definida internamente pelo partido.
